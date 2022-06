Smartphones mit italienischer Software ausgespäht

In Italien und Kasachstan ist es laut Google zu einem Spähangriff auf Handys gekommen, der an den Einsatz der Spionagesoftware Pegasus erinnert. Betroffen von der Attacke mit Hacking-Tools des italienischen Unternehmens RCS Lab seien Apple- und Android-Smartphones, teilte der Internetkonzern am Donnerstag mit. Programme des in Mailand ansässigen Unternehmens könnten private Nachrichten und Kontakte auf Smartphones auslesen.