Frontalzusammenstoß zwischen Lkw und Pkw

An dem Frontalzusammenstoß gegen 14.50 Uhr auf einer Gemeindestraße in Gries waren ein Lkw und ein Pkw beteiligt. Ein 50-jähriger Einheimischer fuhr mit seinem Lkw talauswärts, als ihm in einer scharfen Linkskurve die 19-jährige Einheimische mit einem Pkw entgegenkam.