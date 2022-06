Chinesin mit Hubschrauber vom Dürrkogel geborgen

Die Chinesin, die derzeit in Kärnten lebt, war eigentlich gut vorbereitet, als sie bei einer Wanderung auf den Dürrkogel plötzlich stürzte und sich an Hüfte, Bein und im Gesicht verletzte. Sie konnte selbst den Notruf wählen und gab den Einsatzkräften auch ihre genauen Koordinaten an. Außerdem hatte sie Erste-Hilfe-Material dabei, mit dem sie sich selbst verarzten konnte. Mit einem Regen-Umhang schütze sie sich vor der Nässe.