Familienbeihilfe: Langes Warten auf Geld

Auf ihre Nachfrage hat man Frau H. auch mitgeteilt, dass es Tausenden anderen auch so gehe. „Die logische Frage dahinter: Wenn die Bearbeiter wissen, dass dies so lange in Anspruch nimmt, warum handelt man nicht schon Monate vorher, damit es grad in einer solch schweren Zeit zu keinen finanziellen Schwierigkeiten kommen kann. Als Finanzbeamter könnte ich keine Nacht ruhig schlafen, wenn ich wissen würde, es geht Tausenden anderen Leuten mit Kindern so wie mir“, so die vierfache Mutter.