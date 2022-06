Bronze-Gewinner:„Ich war bereit, ihn zu töten“

Stattdessen sollte er das machen, was er am besten kann: Schwimmen. „Mit meinen Leistungen im Schwimmen kann ich der Welt erzählen, wie die Situation in der Ukraine ist“, sagte er. Zehn Sportler seien laut Romantschuk gestorben, zudem sieben Trainingsbecken und etwa 50 Leichtathletik-Stadien zerstört worden. Russische wie belarussische Sportler wurden aufgrund der russischen Aggression vom Weltverband FINA von den Titelkämpfen in Ungarn ausgeschlossen.