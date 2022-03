Russen-Sportler bei Putins Propagandaveranstaltung

Owetschkin: „Er ist mein Präsident“

Owetschkin von den Washington Capitals hat sich für eine beliebte Taktik in den Reihen der russischen Sportler in diesem Krieg entschieden: lieber allgemeine Friedensappelle ausrufen statt den Angriffskrieg klar zu verurteilen. Der 36-jährige Russe - mittlerweile auf Rang drei der ewigen Torjägerliste in der National Hockey League (NHL) - forderte: „Bitte keinen Krieg mehr. Wir müssen in Frieden leben.“ Mit Kritik am Kreml hielt er sich zurück, er sei „kein Politiker“.