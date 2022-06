Wiener „Wut-Arzt“ überlebt Flugzeugabsturz

Bekannt als „Wut-Arzt“

Zum Scherzen war ihm allerdings nicht, als er 2016 in die Schlagzeilen geriet, da er sich als „Wut-Arzt“ geweigert hatte, in seiner Praxis in Floridsdorf Flüchtlinge zu behandeln, „weil er sie nicht verstehe“. Kurzzeitig wurde gar ein Berufsverbot über ihn verhängt. Durch einen pikanten Auftritt in der ATV-Serie „Das Geschäft mit der Liebe“ handelte er sich ebenso gehörigen Ärger in der Ärztekammer ein.