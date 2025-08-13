Zeuge sieht sexuellen Übergriff und verfolgt Täter

Ein 23-Jähriger beobachtet am Dienstagvormittag in Wien-Margareten, wie eine Frau sexuell belästigt wird. Statt direkt einzugreifen, verfolgte er den Tatverdächtigen kurz darauf. Doch dieser bemerkte das Nachstellen des jungen Mannes ...
Er sah nicht weg – und wurde selbst zum Opfer: Ein 23-Jähriger reagierte sofort, als er sah, wie ein Mann mittleren Alters eine junge Frau sexuell belästigte. Der Passant wählte den Notruf und nahm die Verfolgung des Flüchtenden auf. Doch plötzlich drehte sich der Tatverdächtige um und attackierte den jungen Mann mit Faustschlägen und Fußtritten.
Verdächtiger ist der Polizei bekannt
Kurz darauf stellten Polizeibeamte den 39-jährigen Verdächtigen aus dem Sudan, der der Polizei bereits bekannt war. Das Opfer, eine 24-Jährige, stand deutlich unter Schock, der Zeuge erlitt leichte Verletzungen. Beide lehnten eine Behandlung durch den Rettungsdienst ab.
Der Festgenommene wird wegen sexueller Belästigung und Körperverletzung angezeigt und sitzt auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in Haft.
