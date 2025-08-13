Zeuge sieht sexuellen Übergriff und verfolgt Täter

Er sah nicht weg – und wurde selbst zum Opfer: Ein 23-Jähriger reagierte sofort, als er sah, wie ein Mann mittleren Alters eine junge Frau sexuell belästigte. Der Passant wählte den Notruf und nahm die Verfolgung des Flüchtenden auf. Doch plötzlich drehte sich der Tatverdächtige um und attackierte den jungen Mann mit Faustschlägen und Fußtritten.