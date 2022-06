„Wir haben einen riesen Sprung gemacht“

Die Statistik Austria weist Uttendorf als jene Gemeinde aus, die in den nächsten 20 Jahren das größte Bevölkerungswach im Pinzgau hinlegen wird. Die 11,61 Prozent sind zwar kein Vergleich zu den Pongauer Wachstumskaisern Altenmarkt und Pfarrwerfen, die um 27 bzw. 33 Prozent zulegen. Dennoch ist es ein stolzer Wert. „Wir haben ein wenig über 3000 Einwohner, zuletzt auch vier Projekte im sozialen Wohnbau umgesetzt“, sagt Bürgermeister Hannes Lerchbaumer nicht ohne Stolz. „Ob es so weitergeht, weiß ich nicht. Fakt ist, dass wir alle in der Region in den vergangenen 20 Jahren einen riesen Sprung gemacht haben!“