Ein Freizeichen für das Juwel in Niedernsill

Obwohl die Kosten wegen der Teuerung von erst 3,5 Millionen Euro zeitweise die 5-Millionen-Marke überschritten hatten. „Der Bauplan musste überarbeitet werden. Wir werken immer noch an der Kostenschätzung, sind etwas unter die fünf Millionen Euro gekommen. Unter anderem ist die Schwimmbadtechnik gestrichen. Dennoch entsteht ein Top-Zentralgebäude, der öffentliche Nutzen für die Vereine ist besser denn je zuvor“, erklärt Brennsteiner, der per Baustein-Aktion die Bevölkerung einbinden will. Vollständig nutzbar für die Sektionen Fußball, Tennis, Eishockey, Musik und Co. soll das Gebäude im Frühjahr 2023 sein.