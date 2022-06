Coach der AMS-Kicker: „Viele haben Existenzangst“

Und das unter einem Trainer, der seit seinem Aus im Frühjahr bei der SV Ried selbst ohne Job ist und nun bis Ende Juli immer von Montag bis Donnerstag anderen Arbeitslosen hilft. „Das Niveau der Trainings ist echt gut“, sagt Ibertsberger. Der auch einen Co- und Tormanntrainer sowie zeitweise einen Masseur an seiner Seite hat, der aber selbst immer wieder auch in die Rolle eines Psychologen schlüpfen muss: „Denn natürlich haben viele dieser Profis Existenzangst! Deshalb versuche ich ihre Probleme zu ergründen und ihnen mit meinem Netzwerk auch zu helfen.“ Was zumindest im Vorjahr, als der 45-Jährige um diese Zeit ebenfalls ohne Verein gewesen war, sehr gut geklappt hat: 18 der damals insgesamt 25 im AMS-Camp trainierenden Profis kamen danach bei einem Erst- oder Zweitligaklub unter . . .