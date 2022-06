Wiener Austria ist zurück auf dem Rasen

„Es wird notwendig sein, dass noch etwas passiert, damit wir gut mithalten können“, meinte Schmid. Die Austria steht entweder in der Europa League oder der Conference League fix in der Gruppenphase. Das Play-off in der Europa League ist am 18. und 25. August angesetzt. Ab September geht es in viele englische Wochen. „Wir haben eine sehr, sehr schwierige Saison vor uns mit einem fordernden Spielrhythmus. Es wird wichtig sein, dass wir die Meisterschaft nicht aus den Augen verlieren. Dafür brauchen wir den nötigen Kader“, hielt Schmid fest.