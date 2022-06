Schluss bei Schalke! Wechselt Ranftl zur Austria?

Nämlich am Verteilerkreis in Wien-Favoriten, in der Generali Arena - der FK Austria scheint nach Informationen deutscher Medien in der Poleposition zu sein, wenn es um den „Einkauf“ des 30-jährigen Steirers geht. Was insofern als pikant zu erachten ist, als Ranftl zuletzt noch mit Austrias Erzrivalen Rapid in Verbindung gebracht worden war …