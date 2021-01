Der leidvolle Weg unserer Kälber um die halbe Welt

Der Weg der Kälber von Österreich in den Nahen Osten

Der Sortierstall in Bergheim von der Erzeugergemeinschaft Salzburger Rind ist die größte Sammelstelle für österreichische Kälber, die für den Verkauf bestimmt sind. Die Kälber werden vom Sortierstall aus weiter verkauft. Sowohl innerhalb Österreichs, als auch ins Ausland. Die Firma Bozen Import exportiert die Kälber von Österreich nach Italien und Spanien. In Vic in Spanien werden die Kälber an die Firma “Vilarta” weiter verkauft. Auf ihrer Homepage listet Vilarta folgende Länder als Abnehmerländer: Frankreich, Marokko, Libanon.