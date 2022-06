Tierschutzgesetz bringt Minister Rauch unter Druck

Opposition beim Tierwohl in trauter Einigkeit

Auch FPÖ und NEOS üben heftige Kritik am Vorgehen der Regierung. Der freiheitliche Agrarsprecher Peter Schmiedlechner will die Novelle ebenso ausführlich diskutieren wie die NEOS-Tierschutzsprecherin Katharina Werner: „Der derzeitige Gesetzesentwurf ist unserer Ansicht nach viel zu unambitioniert. Wir hätten uns von einer grünen Regierungsbeteiligung wesentlich mehr erwartet.“