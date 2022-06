SPÖ und „Krone“ setzen Tierschutz-Ausschuss durch

Minister Rauch lädt zu Diskussionsrunde

Immerhin: Tierschutzminister Johannes Rauch lädt nun am am 24. Juni die Spitzen des Lebensmitteleinzelhandels zu einem Runden Tisch ins das Ministerium ein. Ziel ist es, durch eine branchenweite Kennzeichnung einen weiteren Schritt für mehr Tierwohl zu setzen. Es sei im Interesse der Konsumenten, der Bauern und nicht zuletzt der Tiere, gemeinsam mit dem Lebensmitteleinzelhandel einen großen Schritt Richtung Klarheit und Transparenz am Teller zu setzen. "Deshalb möchte ich eine klare Haltungskennzeichnung im österreichischen Lebensmittelhandel auf den Weg bringen“, so Rauch.