Mehr als 100 Tote bei Massaker in Äthiopien

Der äthiopische Ministerpräsident Abiy Ahmed, der 2019 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden war, spricht von Terror. Sicherheit und Frieden wiederherzustellen, habe jetzt oberste Priorität für seine Regierung. Am Samstag griffen bewaffnete Täter und Täterinnen nahe der Stadt Gimbi und in mehreren umliegenden Dörfern Zivilpersonen der amharischen Volksgruppe an. Dabei sollen 100 Menschen erschossen worden sein. Laut einem Augenzeugen sind darunter vor allem Frauen, Kinder und ältere Menschen. Viele Zivilisten und Zivilistinnen hätten sich aus Angst vor weiteren Angriffen in den umliegenden Wäldern versteckt.