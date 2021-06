Konflikt in Tigray: Äthiopien erklärte Waffenruhe

Ob sie die Waffenruhe respektieren, ließen die Rebellen offen. Der BBC zufolge feierten die Menschen den Truppenabzug in der Nacht auf Dienstag auf den Straßen Mekelles. Die UNO rief am Dienstag in Genf zu „Zurückhaltung“ auf und wies auf die schlechte Lage der Zivilisten in der Region hin. Laut einem WHO-Sprecher drohen Krankheiten wie Cholera und Malaria auszubrechen (siehe Video oben).