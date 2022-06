Zwei UNO-Soldaten durch Sprengsatz in Mali getötet

Die Europäische Union reduzierte im April ihre militärische Ausbildungsmission in Mali drastisch. Das österreichische Bundesheer ist im Land an der EU-Mission EUTM und an der UNO-Mission MINUSMA mit insgesamt rund 90 Soldaten beteiligt. Laut den Vereinten Nationen hat sich die Sicherheitslage im Land drastisch verschlechtert.