Ukrainische Zivilisten kochen am Lagerfeuer

„Wir versuchen, die Leute zum Verlassen der Stadt zu überreden. Aber manche weigern sich einfach“, sagte der Gouverneur der ukrainischen Region Luhansk, Serhij Hajdaj. Er schätzt, dass noch etwa zehn Prozent der Einwohner und Einwohnerinnen in der Stadt seien. Lyssytschansk ist in der Nähe der strategisch wichtigen Stadt Sjewjerodonezk und wird von ukrainischen Einheiten aktuell dazu genutzt, auf russische Truppen in der Nachbarstadt zu schießen. Hajday befürchtet, dass russische Soldaten und Soldatinnen Lyssytschansk einkreisen könnten, indem sie diese von Zufahrtsstraßen abschneiden und so die Versorgung blockieren. Aufgrund der Angriffe gebe es in der Region Luhansk aber ohnehin „keine sicheren Orte mehr“.