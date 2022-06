Sjewjerodonezk bereits von Außenwelt abgeschnitten

Die seit Wochen umkämpfte Stadt Sjewjerodonezk im Osten der Ukraine ist nach der Zerstörung der dritten und letzten Brücke über den Fluss Siwerskyj Donezk nahezu vollständig von russischen Truppen eingekreist. „Es ist jetzt leider völlig unmöglich, in die Stadt zu fahren oder etwas in die Stadt zu liefern“, sagte am Montag Gouverneur Serhiy Gaidai. Indessen erklärte Kiew, dass man bereits 25 Prozent der Nutzfläche an Russland verloren hat.