Schock für Österreichs U19 vor der Abreise zur EM!

Schock für Österreichs U19-Team unmittelbar vor der gestrigen Abreise zur EM-Endrunde in die Slowakei. Philipp Wydra muss wegen einer im Donnerstag-Training erlittenen Knieverletzung passen! „Das tut uns natürlich sehr weh, er ist ein Schlüsselspieler in unserer Offensive“, weiß Teamchef Martin Scherb, „es schmerzt mich vor allem aber für ihn selbst, er war richtig gut drauf, und solch ein Event derart kurzfristig zu verpassen ist natürlich bitter.“ Gestern Vormittag wurde der Köln-Legionär, der in der Eliterunde beim 2:2 gegen Spanien ein Tor erzielte und eines vorbereitete, sehr emotional verabschiedet. Nach Austria-Stürmer Muharem Huskovic ist der Bruder des Ex-Rapidlers Dominik Wydra bereits der zweite schwerwiegende Ausfall bei der EM.