ÖFB-U19 fährt zur Europameisterschaft 2022!

Nach dem sportpolitischen Ausschluss Russlands reichte den rot-weiß-roten Talenten (Jahrgang 2003) beim Eliteturnier in Spanien ein 2:0 in einer wahren Regenschlacht gegen Dänemark und ein 2:2 gegen Spanien. Die Gastgeber führten am Dienstag in Benidorm bereits mit 3:1, doch die von Sturm-Graz-Torjäger Rasmus Höjlund aufs Feld geführten Nordländer ließen sich nicht hängen.