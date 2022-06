Serbien ist dritter Gegner von U19-Team bei EM

Die Serben treffen am 25. Juni (20.00 Uhr) in Banska Bystrica auf die ÖFB-Junioren, die sich seit Montag unter Teamchef Martin Scherb in Windischgarsten auf die Endrunde vorbereiten. Erster Gegner von Rot-Weiß-Rot in der Gruppe B ist am 19. Juni (20.00 Uhr) in Banska Bystrica England, danach folgt am 22. Juni das Duell mit Israel (17.30 Uhr) in Ziar nad Hronom.