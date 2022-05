Austria-Youngster verpasst U19-Europameisterschaft

Er bereitet seine Schützlinge von 6. bis 10. Juni in Windischgarsten auf die Endrunde vor. Am 17. Juni folgt die Abreise ins Teamcamp. Erster Gegner von Rot-Weiß-Rot in der Gruppe B ist am 19. Juni (20.00 Uhr) in Banska Bystrica England, danach stehen die Duelle mit Israel (22. Juni/17.30/Ziar nad Hronom) und dem noch zu ermittelnden Gewinner der Eliterunde 6 (Niederlande, Ukraine, Norwegen oder Serbien/25. Juni/20.00/Banska Bystrica) an.