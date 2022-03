Nach 0:2! Österreichs U19 holt 2:2 gegen Spanien

U17-Frauen starten siegreich in letzte EM-Quali-Phase

Österreichs U17-Frauen-Nationalteam legte indes einen erfolgreichen Start in die letzte Phase der EM-Qualifikation hin. Die Truppe von Teamchef Patrick Haidbauer setzte sich in Podujevo gegen Slowenien mit 4:0 durch. Herausragend war Valentina Mädl mit einem Triplepack (26., 39., 69.). Die ÖFB-Auswahl führt gemeinsam mit Deutschland (4:0 gegen Kosovo) die Tabelle der Gruppe 5 der Liga A an. Miniturnier-Gastgeber Kosovo ist am Samstag der nächste Gegner. Nur der Gruppensieger holt sich ein Ticket für die Endrunde in Bosnien und Herzegowina (3. bis 15. Mai).