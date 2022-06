„Großteil keine Entlastung, sondern Rückzahlung“

Rendi-Wagner für Gesetzesverschärfung

Angesprochen auf die Lage in Deutschland, wo die Senkung der Steuer von den Konzernen nicht an die Kunden weitergegeben wurde, sagt Rendi-Wagner, dass der deutsche Wirtschaftsminister nun richtig vorgehe. Dieser hatte nämlich angekündigt, die Unternehmen jetzt mittels einer Verschärfung des Kartellrechts in die Pflicht zu nehmen. Dies sei auch in Österreich möglich, so Rendi-Wagner: „Das Preisgesetz gibt das her, es muss aber dann auch vom Wirtschaftsminister umgesetzt werden.“