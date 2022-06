Brunner: „So klappt Ausstieg aus Teuerungsspirale“

„Übel an der Wurzel packen“

Umweltministerin Leonore Gewessler ergänzte, dass man sich auch ansehen müsse, warum man in diese Situation gekommen sei. „Schuld sind nämlich die hohen Strom- und Gaspreise“, so die grüne Politikerin. Daher müsse man das Übel an der Wurzel packen und raus aus fossilen Energien. Der klare Weg sei, „weniger Gas zu verbrauchen und mehr erneuerbar zu produzieren“.