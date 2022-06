„Geld zurück, das die Teuerung genommen hat“

Bei Energie gibt es keine Preis-Bremse?

Das wäre möglich, wenn es in Europa einen vereinheitlichten Gaseinkauf gäbe, das ist aber nicht der Fall. Es sind viele unterschiedliche Einkäufer am Markt. Und nationale Maßnahmen können extrem teuer sein. Wir können es als Tourismusland nicht so machen wie Ungarn, da müssten wir den Konzernen die Differenz ersetzen. Auch in Deutschland hat das viel gekostet, aber nicht den gewünschten Erfolg gebracht.