Reals Pokal Fiasko + Bayerns Laimer fällt aus

15.01.2026 17:56
Real Madrid mit Pokal-Fiasko, Laimer verletzt ausgewechselt, Tennis-Supertalent Lilly Tagger verpasst den Hauptbewerb bei den Australian Open und der Auftakt der Handball-EM: Österreich trifft auf Deutschland. Das sind unsere Themen im heutigen krone.tv Sportstudio – herzlich willkommen!

Folgen Sie uns auf