Red Bull Salzburg besiegt Arnautovic und Co.

Ilzer „chippt“ Vertragsfrage weiter an Schicker
Wie geht es weiter?
Die beiden Bundesligisten Red Bull Salzburg und der LASK haben ihre Trainingscamps in Belek mit Siegen abgeschlossen.
Die „Bullen“ gewannen gegen Roter Stern Belgrad durch ein Eigentor und einen Treffer von Samson Baidoo 2:0. Bei den Serben war Marko Arnautovic bis zur 54. Minute im Einsatz.
Der LASK, der ebenso wie Salzburg am Freitag die Heimreise antritt, testete am Donnerstag gleich zweimal – Jagiellonia Bialystok wurde 4:1 und ZSKA Sofia 2:0 besiegt.
