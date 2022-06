Anzeigen nach heftigen Ausschreitungen am Gardasee

Nach wilden Ausschreitungen am Gardasee am 2. Juni sind vier Personen wegen Widerstands gegen die Polizei und Schlägereien angezeigt worden. Die Staatsanwaltschaft von Verona leitete zwei Ermittlungsverfahren ein: Das erste wegen Belästigung von fünf Mädchen in einem Zug nach Mailand, das zweite wegen Schlägereien und Vandalenakten in der Ortschaft Peschiera del Garda, berichteten italienische Medien.