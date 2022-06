Sexuelle Übergriffe, Gewalt: Horror am Gardasee

Angegriffene Touristen, sexuelle Übergriffe, ausgeartete Partys: Bilder, wie man sie in den beliebten Urlaubsorten am italienischen Gardasee definitiv nicht erwartet, machen derzeit in den sozialen Netzwerken die Runde. Via TikTok hatten sich rund 1500 Jugendliche verabredet, um die Ortschaft Peschiera del Garda „zurückzuerobern“. Die Ausschreitungen lösten in Italien prompt eine Debatte über misslungene Integration aus.