Der „König“ vom Sachsenring sucht einen Nachfolger

Seit 2013 hat er achtmal (!) hintereinander in der MotoGP gewonnen.Was herausragend ist: Nur Rekordchamp Giacomo Agostini, der von 1965 bis 1973 neunmal in Imatra gewann, kann diese Traumserie noch toppen. Als Favorit gilt WM-Leader Fabio Quartararo: „Ich bin gut drauf, will ein Top-Ergebnis einfahren.“ Ein Sieg wäre historisch: Der letzte Sieger in Sachsen, der nicht Marc Márquez hieß, war Dani Pedrosa 2012.