Schwarzbauten in Enzenkirchen droht jetzt Abriss

Abtragungsaufträge für die Sünder

Wir haben Ende März darüber berichtet und nun nachgefragt, was aus den Bausünden geworden ist. Seit der Wahl ist Christian Gmundner (FPÖ) Bürgermeister. Soweit es gesetzlich möglich ist, strebt er in solchen Fällen eine rechtliche Sanierung an – dabei handelt es sich um das nachträgliche Ansuchen einer Baubewilligung. Konkret ist das aber nur bei einem der sechs bescheidmäßig festgestellten Fälle von „Missachtung bau- und raumordnungsrechtlicher Vorgaben“ möglich. „In fünf Fällen mussten wir von Gesetzes wegen ,unbedingte Abtragungsaufträge’ vorschreiben. Das bedeutet, dass der betroffene Schwarzbau binnen sechs Monaten nach Rechtskraft des Bescheides auf eigene Kosten abgetragen werden muss.“ Drei dieser Fälle sind derzeit beim Landesverwaltungsgericht anhängig. Hier soll es eine neuerliche Prüfung und Sachentscheidung geben.