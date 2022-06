Angst vor Osteoporose

Prim. Univ.-Doz. Dr. Peter Peichl, Facharzt für Innere Medizin, Rheumatologe undSpezialist für klinische Immunologie:

Im Rahmen der durchgeführten Knochendichtemessung wurden tatsächlich an Wirbelsäule und Schenkelhals (Oberschenkel) osteoporotische Veränderungen festgestellt. Allerdings beträgt der sogenannte TBS-Score 1,22. Dieser Wert gibt uns Informationen über die Feinstruktur der Knochendichte an der Wirbelsäule. Diese ist erfreulicherweise nicht von Osteoporose betroffen. Anhand der vorliegenden Informationen kann man das Risiko für einen Knochenbruch in den nächsten 10 Jahren mit rund 7% angeben. Es ist also nicht besonders hoch. Die Empfehlung des Hausarztes mit Calciduran ist notwendig und daher zu befürworten.