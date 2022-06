Kreml-Kritiker Nawalny in andere Kolonie verlegt

In Russland vergiftet

Weder Nawalny selbst noch seine Anwälte und Anwältinnen oder seine Familie sind laut Jarmysch über die Verlegung informiert worden. Alexej Nawalny war im Jänner 2021 bei seiner Rückkehr aus Deutschland auf dem Flughafen von Moskau festgenommen worden. Zuvor war er in Berlin wegen einer in Russland erlittenen Vergiftung behandelt worden. Nawalny vermutet dahinter einen Anschlag und macht den russischen Präsidenten Wladimir Putin dafür verantwortlich.