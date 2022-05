Für Nawalny setzt es jetzt härtere Haftbedingungen

Der russische Oppositionelle, Alexej Nawalny ist mit seinem Versuch, gegen die über ihn verhängte Haftstrafe Berufung einzulegen, gescheitert: Ein russisches Gericht bestätigte am Dienstag das Urteil. Nawalny muss damit seine neun Jahre hinter Gitter absitzen. Das Urteil vom 22. März gelte unverändert und trete mit sofortiger Wirkung in Kraft, sagte ein Richter am Dienstag in Moskau. Dies bedeutet eine Verlegung Nawalnys in eine Strafkolonie mit deutlich härteren Haftbedingungen. Bei der Verhandlung griff Nawalny Russlands Präsident Wladimir Putin wegen des Ukraine-Kriegs verbal an.