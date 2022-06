Kreml: Westliche Konzerne bald wieder in Russland

Die russische Invasion in der Ukraine hat massenhaft westliche Unternehmen aus Russland abwandern lassen. Dennoch zeigt man sich in Moskau zuversichtlich, dass zahlreiche Konzerne aus Kanada, den USA und der EU zurückkehren wollen. Das Interesse am russischen Markt sei vorhanden, hieß es am Dienstag aus dem Kreml.