Die Silvretta-Gletscher im Wandel der Zeit

Besonders spannend ist die Entwicklung der vergangenen 12.000 Jahre: So erstreckten sich etwa in der der Jüngeren Dryaszeit vor 12.900 bis 11.700 Jahren die Silvretta-Gletscher bis in die Talsohlen. Danach stieg die Temperatur für erdgeschichtliche Dimensionen geradezu sprunghaft an, binnen weniger Jahrhunderte zogen sich die Gletscher zurück.