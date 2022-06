Österreicher stürzt mit E-Bike in Kanal und stirbt

Dramatische Szenen haben sich am frühen Dienstagmorgen in der Schweizer Grenzgemeinde Montlingen (Kanton St. Gallen) abgespielt. Ein 59-jähriger Österreicher war mit seinem E-Bike von der Straße abgekommen und in einen Kanal gestürzt. Trotz sofort eingeleiteter Hilfsmaßnahmen kam für ihn jede Hilfe zu spät.