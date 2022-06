22-Jähriger entwarf Weltneuheit für Brandeinsätze

Fernsehteam filmte die ersten Einsätze mit

Bei der weltweit größten Feuerwehrmesse in Hannover Ende des Monats wird der „Daniel Düsentrieb der Florianijünger“ seine Erfindung der breiten Öffentlichkeit präsentieren. Bis dato haben es vier Feuerwehren für Testzwecke verwendet. Sie sind begeistert. Zuletzt filmte auch Servus TV den Probe-Einsatz mit. Am Dienstag, 14. Juni, gibt es in der Sendung „Servus am Abend“ ab 18.05 Uhr die spektakulären Bilder auch zu sehen.