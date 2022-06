Tierschutzsprecher: „Bärendienst am Artenschutz“

Als „Bärendienst am Artenschutz“ und „legistischen Bauchfleck“, bezeichnet der Tierschutzsprecher der Grünen, Landtagsabgeordneter Rudi Hemetsberger, die erste oberösterreichische Fischotter-Verordnung, die gleich zwei internationalen Gesetzen widerspreche. Diese erlaubt, wie berichtet, den fallweisen und regional begrenzten Abschuss der an sich ganzjährig geschützten Tiere. Damit könne die schwimmende Maderart auch in Oberösterreich von der Liste der gefährdeten Tierarten gestrichen werden, berichtet Agrar-Landesrätin Michaela Langer-Weninger.