Für Fischotter ist die totale Schonzeit vorbei

Nur in bestimmten Regionen

Auf dieser Basis hat nun die Landesregierung eine erste Fischotter-Verordnung beschlossen, die ab Mitte September einer jagdlichen Bestandsregulierung grünes Licht gibt. In bestimmten Regionen dürfen Fischotter dürfen also mit Fallen oder Schusswaffen erlegt werden. Die Verordnung, die vom Landesfischereiverband begrüßt wird, ist zunächst bis 2028 in Kraft.