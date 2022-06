Ländle-Klettertalent holt U16-Titel im Vorstieg

Was für ein Wettkampf von Matthäus Kathan. Am Wochenende krönte sich das Vorarlberger Nachwuchstalent mit einer herausragenden Leistung in Weinburg zum Österreichischen U16-Meister im Vorstieg. Damit zeigt der 14-fache Landesmeister eindrucksvoll, dass auch in Zukunft mit talentierten männlichen Kletterern zu rechnen sein wird.