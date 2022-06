Grenzenlos abgefahren

Was einst trennte, verbindet heute

Großteils strampelt man über Landstraßen, Wald- und Schotterwege sowie ehemalige Militärstraßen. Passkontrollen sind Schnee von gestern. Wo einst der Eiserne Vorhang Europa in West und Ost teilte, kann man heute über drei Fußgänger- und Fahrradbrücken unbeschwert zwischen den Ländern hin- und herpendeln. Der slowakische Teil vom Iron Curtain Trail liegt größtenteils am Ufer der Flüsse March und Donau und erinnert an unruhige Zeiten. Dazu gehört ein komplexes Verteidigungssystem von 100 Bunkern und Befestigungen an der tschechisch-slowakisch-österreichischen Grenze aus dem Zweiten Weltkrieg. Auf Höhe Devínska Nová Ves bildet die „Fahrradbrücke der Freiheit“ die Verbindung zwischen dem EuroVelo 13 auf slowakischer Seite und dem Kamp-Thaya-March-Radweg sowie dem Marchfeldkanal-Radweg auf österreichischer Seite bei Schlosshof.