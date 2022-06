Fans kollabierten: Billie Eilish stoppt Konzert

US-Superstar Billie Eilish („Bad Guy“) hat in London ein Konzert unterbrochen, da mehrerer ihrer Fans ohnmächtig geworden waren und aus der Menge herausgezogen werden mussten. „Es ist heiß, ich weiß“, so die 20-Jährige bei einem Auftritt am Samstagabend in einer Londoner Mehrzweckhalle. „Alles in Ordnung bei euch allen?“, fragte sie ihr Publikum.