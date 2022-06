Tier und Mensch

Kaum hatte der Hahn gekräht ... Es war ein für Politiker und Journalisten sehr früher Morgen, an dem sich die Minister Norbert Totschnig (ÖVP/Landwirtschaft) und Johannes Rauch (Grüne/Soziales, Gesundheit, Tierschutz) diese Woche bei der „Krone“ einfanden, um mit unserer Tierwohl- und Landwirtschaftsexpertin Maggie Entenfellner über die viel kritisierte neue „Nutztierverordnung“ zu diskutieren. Wenn die beiden den Gesetzesvorschlag auch verteidigten, so ist ihnen doch klar, dass sie mehr tun müssen. Denn längst ist Tierwohl ein Mehrheitsthema in Österreich - und die „Krone“ hat dazu viel beigetragen. Gründer Hans Dichand waren die Tiere stets ein großes Anliegen - und das bleiben sie für uns.