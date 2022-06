Sonnenstrom günstig für alle: Jetzt umrüsten!

Die Energiepreise steigen und steigen. Ein Ende der Teuerungsspirale nach oben ist nicht in Sicht. Das aber ist eine direkte Folge der Abhängigkeit von Öl und Gas - und oftmals auch von Stromimporten aus dem Ausland. Das tut mehr und mehr Menschen in der Geldbörse weh. Was es zu bedenken gilt: Fossile Energie befeuert den Klimawandel!