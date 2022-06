7 Minuten Gameplay aus „Modern Warfare 2“

Bereits am 28. Oktober geht die populäre Shooter-Reihe „Call of Duty“ in die nächste Runde. Mit „Call of Duty: Modern Warfare 2“ wollen die Entwickler an den Erfolg des gleichnamigen Publikumslieblings aus dem Jahr 2009 anknüpfen - mit zeitgemäßer Grafik, bekannten Charakteren und neuer Handlung. Im ersten Gameplay-Trailer zeigen die Entwickler anhand einer Infiltrationsmission, wie sich das neue „Modern Warfare 2“ spielt.